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23-летняя женщина на удаленке создала бизнес на продуктах для веганов: история успеха

23-летняя женщина на удаленке создала бизнес на продуктах для веганов: история успеха
02:39 Сегодня Телеграф

23-летняя сотрудница Uber использовала момент во время пандемии, когда все застряли дома, для создания веганских "яиц" - теперь она превращает это в бизнес.

Грейс О’Брайен работала в офисе компании в Сан-Франциско, пока пандемия Covid-19 не вынудила всех пойти на удаленку, пишет CNBC. "Я молодая 20-летняя девушка: вещи, которые занимали все мое свободное время, например общение с друзьями, полностью исчезли", - говорит О’Брайен. "Я хотела заполнить этот момент значимым проектом".

О’Брайен воспользовалась возможностью, чтобы решить проблему, которая давно не давала ей покоя: нехватка качественных веганских яиц. "Я всегда хотела стать полностью веганом, но не хочу отказываться от яиц", - говорит О’Брайен.

 
 
 
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A post shared by Peggs (@peggs.planteggs)

С дополнительным временем, 3 тысячами долларов собственных денег и интернетом девушка решила создать новый вид веганских заменителей яиц на своей кухне. Не имея опыта в науке о продуктах питания, у Грейс теперь есть жизнеспособный продукт по маркой Peggs, и она пытается привлечь финансирование через свою кампанию на Kickstarter, чтобы превратить свой увлеченный проект в бизнес.

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По словам О’Брайена, доступные варианты веганских яиц не привлекали ее: у них были неестественные, запутанные списки ингредиентов, их можно было использовать для выпечки, но не для яичницы. Поэтому в сентябре прошлого года, работая удаленно, Грейс начала проводить исследования. Она задокументировала свойства обычных яиц, такие как ощущение во рту и их многофункциональность.

Сначала девушка хотела разработать "яйца" на основе сои, но ей не понравился вкус. Потом она остановилась на нуте, Кала Намак (также известном как черная соль), куркуме, луковом порошке и пищевых дрожжах для вкуса. "Кала Намак - это особая соль с высокосернистым вкусом, который имеет решающее значение для придания продукту яичного запаха и вкуса", - говорит О’Брайен.

 
 
 
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A post shared by Peggs (@peggs.planteggs)

После дополнительных исследований, О’Брайен создала уникальную смесь - яичный порошок, который взбивается с обычной водой, и отправила его для пробы семье, друзьям и известным веганам. "Мы просто отправили им продукт в надежде получить обратную связь, но многие [влиятельные лица] разместили его по собственному желанию в Инстаграме", - говорит О’Брайен.

 
 
 
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Вскоре О’Брайен почувствовала, что готова опробовать Peggs на рынке. У нее был друг, который сделал рекламное видео, и в январе она запустила кампанию на Kickstarter, которая совпала с трендом Veganuary, когда люди начинают год с растительной еды.

 
 
 
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Бесконечная потребность искать пожертвования для поддержания деятельности некоммерческой организации заставила О’Брайен заинтересоваться созданием компании, приносящей прибыль. "Я не хочу отказываться от этого", - говорит О’Брайен.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Яйца, Веганство, Uber, Грейс О’Брайен.
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