Не в Книге Гиннеса, но все равно впечатляет: что известно о "Королеве тьмы" из Судана (фото)

Ранее несколько веб-сайтов утверждали, что Книга рекордов Гиннеса якобы признала темнокожую модель южносуданского происхождения Ньяким Гатвеч "девушкой с самым темным оттенком кожи на Земле". 28-летняя модель и правда привлекает внимание всего мира своей потрясающей и нетрадиционной красотой, особенно необычайно редким темным оттенком кожи.

На деле новость оказалась фейковой, пишет Indiatoday.

Модель из Южного Судана родилась 27 января 1993 года, а в 14 лет Ньяким с родителями переехала в США.

Сейчас девушка живет в Миннеаполисе, штат Миннесота, и успешно ведет страничку в Инстаграме, за которой следят более 960 тысяч подписчиков. В описании аккаунта девушка называет себя "королевой тьмы" - и неспроста.

Кожа Ниаким такая темная и с такой силой поглощает свет, что на некоторых фотографиях лицо модели получается рассмотреть с трудом. По ее словам, раньше она часто сталкивалась с расизмом, и ей даже предлагали осветлить кожу. Сейчас девушка считает темный цветом силы и гордости.

Редкий оттенок кожи помог Ниаким начать успешную модельную карьеру с состоянием в 4 миллиона долларов благодаря поддержке и сделкам с такими модными брендами, как Fashion Nova.

Стоить отметить, что позже в своем твите представители Книги Гиннеса заявила, что не отслеживает рекорды по оттенку кожи, но скандал помог обрести девушке еще большую популярность.

Fake news alert

Guinness World Records does not monitor records for skin tone. https://t.co/lS17sUJdWm

— Guinness World Records (@GWR) April 27, 2020