Променяла платья на оружие: королева красоты из Мьянмы кардинально изменила жизнь (фото)

Бывшая королева конкурса красоты по имени Хтар Хтет Хтет присоединилась к этническим повстанцам, чтобы выступить против военной хунты в Мьянме. 32-летняя девушка позирует для фото с автоматом и заявляет, что "готова заплатить своей жизнью".
Как пишет Daily Star, инструктор по гимнастике Хтар Хтет Хтет представляла Мьянму на первом конкурсе красоты Miss Grand International в Таиланде в 2013 году, соревнуясь с 60 претендентками в купальниках и национальных костюмах.
ကျွန်မတို့အသံတွေ ကြားရဲ့လား
အားလုံးတက်ညီလက်ညီ ဆက်သွားကြမယ်
7.2.2021 (Sunday)#SaveMyanmar#HearTheVoiceOfMyanmar#AungSanSuuKyi#RejectTheMilitary pic.twitter.com/vSqYezzUuL
— Htar Htet Htet (@HtarHtetHtet2) February 7, 2021
"Революция - это не яблоко, которое упало, когда созрело. Вы должны заставить его упасть. (Че Гевара). Мы должны выиграть", - написала девушка у себя на странице в Twitter.
Напомним, что в Мьянме царит хаос, а ее экономика парализована с тех пор, как 1 февраля военные захватили власть, изгнав гражданского лидера Аунг Сан Су Чжи.