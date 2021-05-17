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Променяла платья на оружие: королева красоты из Мьянмы кардинально изменила жизнь (фото)

Променяла платья на оружие: королева красоты из Мьянмы кардинально изменила жизнь (фото)
00:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter Htar Htet Htet

Бывшая королева конкурса красоты по имени Хтар Хтет Хтет присоединилась к этническим повстанцам, чтобы выступить против военной хунты в Мьянме. 32-летняя девушка позирует для фото с автоматом и заявляет, что "готова заплатить своей жизнью".

Как пишет Daily Star, инструктор по гимнастике Хтар Хтет Хтет представляла Мьянму на первом конкурсе красоты Miss Grand International в Таиланде в 2013 году, соревнуясь с 60 претендентками в купальниках и национальных костюмах.

"Революция - это не яблоко, которое упало, когда созрело. Вы должны заставить его упасть. (Че Гевара). Мы должны выиграть", - написала девушка у себя на странице в Twitter.

Напомним, что в Мьянме царит хаос, а ее экономика парализована с тех пор, как 1 февраля военные захватили власть, изгнав гражданского лидера Аунг Сан Су Чжи.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Мьянма, Женщины, Хтар Хтет Хтет.
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