Скачать
Воскресенье, 28.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Я дурак - я выстрелю": стало известно, чего Путин хочет добиться обострением на Донбассе
"Я дурак - я выстрелю": стало известно, чего Путин хочет добиться обострением на Донбассе
Хроники коронавируса в Украине: заболеваемость и смертность снизились на фоне снижения числа тестов и выходных
Хроники коронавируса в Украине: заболеваемость и смертность снизились на фоне снижения числа тестов и выходных
Украина перевела стрелки часов: сколько сейчас времени
Украина перевела стрелки часов: сколько сейчас времени
Морозы останутся, но снега уже не будет: синоптик порадовала прогнозом на апрель
Морозы останутся, но снега уже не будет: синоптик порадовала прогнозом на апрель

Военные расстреляли более 100 человек за день, среди жертв есть дети: что происходит в Мьянме (видео)

Военные расстреляли более 100 человек за день, среди жертв есть дети: что происходит в Мьянме (видео)
Обновлено 11:39 Сегодня Телеграф

Мировая общественность наконец-то отреагировала на события в Мьянме, где проходят акции протеста против военного переворота. Причиной стал расстрел более сотни демонстрантов.

Карательная акция произошла в субботу, 27 марта, в День вооруженных сил страны. Во время протестов в 44 городах по всей стране было убито минимум 114 человек, включая 13-летнего подростка, сообщает CNN.

По данным некоммерческой ассоциации помощи политическим заключенным, с момента военного переворота в Мьянме погибло не менее 423 человек.

Протесты накалились в Мьянме: уже пять трупов

В ООН отреагировали на кровавое побоище. По словам специального докладчика Организации по правам человека в Мьянме Тома Эндрюса, пришло время для "решительных, скоординированных действий", поскольку "слов недостаточно", чтобы защитить жизни людей.

"Слова осуждения или озабоченности откровенно звучат пусто для народа Мьянмы, в то время как военная хунта совершает против него массовые убийства. Народу Мьянмы нужна поддержка всего мира", - заявил чиновник.

В то же время нынешние власти страны открыто заявили о дружбе с Российской Федерацией. Причиной был приезд замминистра обороны России по международному сотрудничеству Александра Фомина, который стал единственным крупным чиновником из других стран, кто присутствовал на военном параде в честь вооруженных сил Мьянмы. Кроме российского представителя страну посетили делегации из Китая, Индии, Пакистана, Бангладеша, Вьетнама, Лаоса и Таиланда.

Напомним, против демонстрантов в Мьянме впервые применили оружие 9 февраля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 65

Все по теме:

Мьянма, Протесты, Переворот, Расстрелы, Хунта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сколько будем платить за газ в апреле: обнародованы цены
02 Попытка разблокирования Суэцкого канала: появилось новое видео и детали операции
03 Доставка в поезд на ходу: в сеть попало забавное видео с курьером в Одессе
04 Коллапс в Суэцком канале: к маленькому экскаватору пришла помощь, но есть и "план Б"
05 Ребенок пролетел с десяток метров: момент смертельной аварии под Харьковом попал на видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нашли на улице с веревкой на шее: в Киеве при загадочных обстоятельствах умер мужчина
Нашли на улице с веревкой на шее: в Киеве при загадочных обстоятельствах умер мужчина
Малюська замахнулся на Бэнкси и попал под волну жесткой критики (видео)
Малюська замахнулся на Бэнкси и попал под волну жесткой критики (видео)
Попытка разблокирования Суэцкого канала: появилось новое видео и детали операции
Попытка разблокирования Суэцкого канала: появилось новое видео и детали операции
Какой праздник 28 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 28 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь