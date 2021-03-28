Военные расстреляли более 100 человек за день, среди жертв есть дети: что происходит в Мьянме (видео)

Мировая общественность наконец-то отреагировала на события в Мьянме, где проходят акции протеста против военного переворота. Причиной стал расстрел более сотни демонстрантов.

Карательная акция произошла в субботу, 27 марта, в День вооруженных сил страны. Во время протестов в 44 городах по всей стране было убито минимум 114 человек, включая 13-летнего подростка, сообщает CNN.

По данным некоммерческой ассоциации помощи политическим заключенным, с момента военного переворота в Мьянме погибло не менее 423 человек.

В ООН отреагировали на кровавое побоище. По словам специального докладчика Организации по правам человека в Мьянме Тома Эндрюса, пришло время для "решительных, скоординированных действий", поскольку "слов недостаточно", чтобы защитить жизни людей.

"Слова осуждения или озабоченности откровенно звучат пусто для народа Мьянмы, в то время как военная хунта совершает против него массовые убийства. Народу Мьянмы нужна поддержка всего мира", - заявил чиновник.

В то же время нынешние власти страны открыто заявили о дружбе с Российской Федерацией. Причиной был приезд замминистра обороны России по международному сотрудничеству Александра Фомина, который стал единственным крупным чиновником из других стран, кто присутствовал на военном параде в честь вооруженных сил Мьянмы. Кроме российского представителя страну посетили делегации из Китая, Индии, Пакистана, Бангладеша, Вьетнама, Лаоса и Таиланда.

Напомним, против демонстрантов в Мьянме впервые применили оружие 9 февраля.