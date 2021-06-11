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Постоянно тянет на сладкое: диетолог объяснил, почему такое бывает, и что с этим делать

Постоянно тянет на сладкое: диетолог объяснил, почему такое бывает, и что с этим делать
Обновлено 07:31 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

"Постоянно тянет на сладкое" - наверняка это чувство хоть раз посещало каждого из нас. Но ведь просто есть конфеты или пироженки - это же не выход, да и для фигуры это не очень хорошо. 

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм рассказала, что может быть причиной такой тяги. А причин таки достаточно:  

  • Чувство голода
  • Низкокалорийное питание, недостаток минеральных веществ
  • Стресс и недосыпание
  • Заболевания
  • Психологические причины.

"Это далеко не весь список. И каждую из причин нужно разбирать отдельно" - добавляет Светлана.

Что же делать?

Необходимо точно понимать, что ваша пища удовлетворяет все ваши физиологические потребности. И если начинается "сбой в программе", то проблему нужно исправлять, что в принципе логично.

Для начала приведите свой рацион в соответствие вашим потребностям. Будете насыщаться на каждый прием пищи и не испытывать постоянного чувства голода, будет меньше хотеться сладкого.

Также стоит проследить, после какого приема пищи вам больше всего хотеться почувствовать сладкий вкус, и постарайтесь добавить в свой рацион немного сладких фруктов.

Уберите из рациона все сладкие напитки и пейте достаточное количество воды.

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как сдерживать вечерний аппетит.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Здоровье, Диетолог, Сладкое, Светлана Фус.
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