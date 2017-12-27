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Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур в купальнике показала свое преобразившееся тело

Смотрите фото (3)
Деми Мур с дочерьми
19:15 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Результатом своей работы 23-летняя Таллула поделилась в Instagram.

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур – Таллула Уиллис – долгие годы страдала из-за комплексов, связанных с внешностью. Девушка полностью отказалась от алкоголя, перешла на здоровое питание и начала заниматься спортом.

Результатом своей работы 23-летняя Таллула поделилась в Instagram, выложив фотографию в купальнике. Снимок был сделан во время отдыха Таллулы с сестрами Румер и Скаут. На фото дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса позируют, купаясь в реке.

"Посвящается тем, кто называл меня страшной, когда мне было 13", – написала Таллула.

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