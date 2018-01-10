Катя Осадчая показала стройные ножки

Катя Осадчая - украинская журналистка, ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1".

Телеведущая показала новые кадры с отдыха.

Катя Осадчая продолжает делиться со своими подписчиками в Instagram снимками с отдыха в Дубае. Телеведущая поделилась в Instagram Stories снимками с пляжа. На одном из них Катя лежит на песке в пестром платье, демонстрируя свои стройные ноги.

Показала Осадчая интересный снимок, сделанный в здании со стеклянным полом, сквозь который видно все, что находится внизу.