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Катя Осадчая показала стройные ножки
22:29 Ср, 10 Январь 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Ведущая Катя Осадчая выглядит счастливой и отдохнувшей.
Катя Осадчая - украинская журналистка, ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1".
Телеведущая показала новые кадры с отдыха.
Катя Осадчая продолжает делиться со своими подписчиками в Instagram снимками с отдыха в Дубае. Телеведущая поделилась в Instagram Stories снимками с пляжа. На одном из них Катя лежит на песке в пестром платье, демонстрируя свои стройные ноги.
Показала Осадчая интересный снимок, сделанный в здании со стеклянным полом, сквозь который видно все, что находится внизу.
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