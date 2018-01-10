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Катя Осадчая показала стройные ножки

Катя Осадчая
22:29 Ср, 10 Январь 2018 Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ведущая Катя Осадчая выглядит счастливой и отдохнувшей.

Катя Осадчая - украинская журналистка, ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1".

Телеведущая показала новые кадры с отдыха.

Катя Осадчая продолжает делиться со своими подписчиками в Instagram снимками с отдыха в Дубае. Телеведущая поделилась в Instagram Stories снимками с пляжа. На одном из них Катя лежит на песке в пестром платье, демонстрируя свои стройные ноги.

Показала Осадчая интересный снимок, сделанный в здании со стеклянным полом, сквозь который видно все, что находится внизу.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Катя Осадчая, Ноги Осадчей, Стройные ноги Осадчей, Фигура Осадчей.
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