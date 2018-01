Актер Марк Уолберг пожертвовал 1,5 миллиона долларов в фонд Time’s Up

Несколько дней назад голливудский актер Марк Уолберг оказался в центре скандала из-за того, что заработал на пересъемке фильма "Все деньги мира" ("All the Money in the World") в 1500 раз больше, чем его коллега по проекту Мишель Уильямс.

Напомним, что актер получил $1,5 млн, тогда как актриса Мишель Уильямс заработала всего $1 тыс. Столь значительная разница в гонорарах вызвала возмущение в СМИ и соцсетях. Многие комментаторы отмечают, что это очередной пример того, что мужчины зарабатывают больше женщин. Переснять кинокартину Sony Pictures и режиссер Ридли Скотт решили после секс-скандала с Кевином Спейси, который исполнил в фильме одну из главных ролей. Тогда представители студии сообщили, что все актеры согласились переделать отснятый материал бесплатно. Сама Мишель Уильямс также подтверждала, что вернулась на площадку, не требуя дополнительного гонорара.

После массовых обвинений в сторону Уолберга, он не стал оправдываться, а просто нашел достойный выход: перечислил все заработанные деньги от пересъемок в фонд поддержки жертв домогательств Time’s Up. Более того, он это сделал от имени Мишель Уильямс. Сама актриса поблагодарила Марка за столь благородный поступок и назвала этот день лучшим в ее жизни.

В своем аккаунте в Twitter Марк Уолберг отмечает, что за последние несколько дней его гонорар за пересъемку "Всех денег мира" стал чуть ли не главной темой для обсуждения и он на сто процентов поддерживает борьбу за честные выплаты, и я жертвует 1,5 миллиона долларов фонду Time's Up в честь Мишель Уильямс.

После этого поступка, агентство WME, которое представляет актеров, также пожертвует в фонд еще 500 тысяч долларов. Кто знает, возможно, этот поступок даст начало для пожертвований от остальных голливудских актеров.