Мы все хотим что-то изменить в своей внешности, пусть даже одну небольшую черту.

Мы все хотим что-то изменить в своей внешности, пусть даже одну небольшую черту. Фотограф Скотт Чассерот (Scott Chasserot) дает нам такой шанс в проекте "Исходный идеал" (Original Ideal). Он совмещает портретную фотографию с неврологией, выделяя идеальный образ путем анализа мозговых волн. Его работы - это отображение того, каким на самом деле видит себя каждый человек. Для начала Чассерот делает портрет человека в абсолютно естественном виде, без макияжа и украшений, с нейтральным выражением лица. Потом фотограф создает множество версий снимка, основанных на научно установленных канонах красоты - делает лицо симметричным, ставит глаза ближе друг к другу, изменяет лоб. После фотограф показывает варианты героям съемки и с помощью мозгового сканера Emotiv выявляет самую положительную реакцию человека на предложенные фотографии, тем самым определяя, как, по его мнению, выглядит его идеальный образ.