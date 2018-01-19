Ева Бушмина поделилась детским снимком

Певица Яна Швец, известная сейчас под именем Евы Бушминой, сейчас покоряет сцену под псевдонимом LAYAH. Она успешно презентует свой новый альбом, находит своих слушателей. Но мало делится чем-то, кроме музыкальных достижений.

Но недавно экс-участница группы ВИА-Гра поделилась детским фото. Артистка показала, какой была в детстве:

LAYAH, судя по фото, с самого детства была очень артистичной.

А поклонники отметили, что артистка не очень-то и изменилась.