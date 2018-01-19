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Ева Бушмина поделилась детским снимком

Ева Бушмина
22:14 Пт, 19 Январь 2018 Телеграф
gogetnews.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Бывшая участница группы "ВИА-Гра" Ева Бушмина показала, какой была в детстве.

Певица Яна Швец, известная сейчас под именем Евы Бушминой, сейчас покоряет сцену под псевдонимом LAYAH. Она успешно презентует свой новый альбом, находит своих слушателей. Но мало делится чем-то, кроме музыкальных достижений.

Но недавно экс-участница группы ВИА-Гра поделилась детским фото. Артистка показала, какой была в детстве:

LAYAH, судя по фото, с самого детства была очень артистичной.

А поклонники отметили, что артистка не очень-то и изменилась.

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