https://telegraf.com.ua/files/2018/01/4ac9e8b5138cdb5c708a0058450b453c-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3862731-eva-bushmina-podelilas-detskim-snimkom.html
Ева Бушмина поделилась детским снимком
22:14 Пт, 19 Январь 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Бывшая участница группы "ВИА-Гра" Ева Бушмина показала, какой была в детстве.
Певица Яна Швец, известная сейчас под именем Евы Бушминой, сейчас покоряет сцену под псевдонимом LAYAH. Она успешно презентует свой новый альбом, находит своих слушателей. Но мало делится чем-то, кроме музыкальных достижений.
Но недавно экс-участница группы ВИА-Гра поделилась детским фото. Артистка показала, какой была в детстве:
LAYAH, судя по фото, с самого детства была очень артистичной.
А поклонники отметили, что артистка не очень-то и изменилась.
Telegraf.com.ua