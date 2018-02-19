Виктория Бекхэм создала шоколадные конфеты

Виктория Бэкхем и бельгийский шоколатье Пьер Марколини создали совместную коллекцию шоколадных конфет Pierre Marcolini X Victoria Beckham.

Об этом кондитерский Дом и Виктория сообщили в социальных сетях и поделились первыми фотографиями десертов.

В коробке лаконичного черного цвета – две конфеты в форме сердец, завернутые в золотую фольгу.

Всеми деталями Виктория пообещала поделиться в скором времени, лишь сказав, что коллекция приурочена к прошедшему Дню святого Валентина.