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Виктория Бекхэм создала шоколадные конфеты
16:45 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Пока неизвестно, с каким вкусом конфеты придумала Виктория.
Виктория Бэкхем и бельгийский шоколатье Пьер Марколини создали совместную коллекцию шоколадных конфет Pierre Marcolini X Victoria Beckham.
Об этом кондитерский Дом и Виктория сообщили в социальных сетях и поделились первыми фотографиями десертов.
В коробке лаконичного черного цвета – две конфеты в форме сердец, завернутые в золотую фольгу.
Всеми деталями Виктория пообещала поделиться в скором времени, лишь сказав, что коллекция приурочена к прошедшему Дню святого Валентина.
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