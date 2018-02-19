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Виктория Бекхэм создала шоколадные конфеты

Виктория Бекхэм
16:45 Сегодня Телеграф
beztabu.net

Новости шоу бизнеса: Пока неизвестно, с каким вкусом конфеты придумала Виктория.

Виктория Бэкхем и бельгийский шоколатье Пьер Марколини создали совместную коллекцию шоколадных конфет Pierre Marcolini X Victoria Beckham.

Об этом кондитерский Дом и Виктория сообщили в социальных сетях и поделились первыми фотографиями десертов.

В коробке лаконичного черного цвета – две конфеты в форме сердец, завернутые в золотую фольгу.

Всеми деталями Виктория пообещала поделиться в скором времени, лишь сказав, что коллекция приурочена к прошедшему Дню святого Валентина.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Pierre Marcolini X, Виктория Бекхэм, Конфеты, Пьер Марколини.
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