Евровидение 2018: Тоня Матвиенко резко отреагировала на победу MELOVIN в Нацотборе

Украинская исполнительница Тоня Матвиенко, побывавшая на финале Национального отбора Евровидение-2018 в Киеве, поделилась в сети сообщением, которое возмутило ее поклонников.

Матвиенко опубликовала селфи на фоне зрительного зала Дворца культуры КПИ, где проходил Нацотбор, и оставила лаконичную подпись в Instagram, которую оценили далеко не все пользователи.

"Без комментариев", – подписала фото Тоня Матвиенко, добавив неоднозначные хэштеги" #тількіневін", "#катаракта", "#грьобанімалолєткі", "#продуктстб", намекая на свое несогласие с победой MELOVIN и на его особенность с линзой в левом глазу, а также хэштеги "#леля" и "#язатаяну", поддерживая этим финалистку Tayanna, которая получила второе место в финале Нацотбора.

Такой сообщение вызвало бурю возмущений пользователей, которые не согласились с высказываниями Тони Матвиенко.

"Тоня, уважайте выбор страны ... Очень позорный поступок!", "Имела бы стыд! Позор!!! Какая простите в ср*ку катаракта или подростки не люди и не имеют права голосовать?! раз они наиболее близки к Европе и они знают, что сейчас слушают! и за что будет голосовать народ! или по вашему от Украины должна была поехать эта вертихвостка?!" , "Тоня, вы тоже проект "1+1" , до этого вас никто не знал, и сейчас вас особо не наблюдаю. Зазвездилась! ".

"Это немного уже перебор. И показ своей невоспитанности. Если вам что-то не нравится - не смотрите, довольствуйтесь своей Tayannaой где-то в другом месте. Извините, но говорить, что я не хочу петь на английском языке, это я вообще не знаю, кем нужно быть. Если не хочешь петь, это твои проблемы - вали с конкурса, а не показывай из себя царевну "и другие пользователи оставляли негативные комментарии под сообщением Матвиенко".

Однако нашлись и те поклонники, которые поддержали Тоню: "Кто-то фукает на Козловского, кто-то на Винника, но у всех этих "зафуканных" есть свои поклонники. Кто-то фукает тихонько, кто-то громко ... Тоня фукнула на Мелвина (или как его там), теперь вы фукаете на Тоню. Все такие эмоциональные, аж тошнит ...», «Я уверена, если бы MELOVIN так выразил собственное мнение о нем или любом другом артисте, вы бы так не думали. Почему кому-то можно, а кому-то – нет" ,"Соглашусь с другими, уважение и все такое, но свободу слова никто не отменял. Она высказалась, как и каждый из нас. Это можно продолжать бесконечно, но каждый из нас останется при своем мнении" и прочее.