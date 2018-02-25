Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина стала участником международного агентства по "зеленой" энергетике Украина стала участником международного агентства по "зеленой" энергетике
Новости: СБ ООН единогласно проголосовал за перемирие в Сирии СБ ООН единогласно проголосовал за перемирие в Сирии
Новости: В Пхенчхане завершилась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр Пхенчхан передал эстафету "белых" Игр Пекину
Новости: Астероид VR12 2017 пролетит возле Земли Астероид VR12 2017 пролетит возле Земли
X

Евровидение 2018: Тоня Матвиенко резко отреагировала на победу MELOVIN в Нацотборе

Тоня Матвиенко
15:39 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певице Тоня Матвиенко, побывавшая на финале Национального отбора Евровидение 2018, поделилась в Сети сообщением, которое возмутило поклонников.

Украинская исполнительница Тоня Матвиенко, побывавшая на финале Национального отбора Евровидение-2018 в Киеве, поделилась в сети сообщением, которое возмутило ее поклонников.

Матвиенко опубликовала селфи на фоне зрительного зала Дворца культуры КПИ, где проходил Нацотбор, и оставила лаконичную подпись в Instagram, которую оценили далеко не все пользователи.

"Без комментариев", – подписала фото Тоня Матвиенко, добавив неоднозначные хэштеги" #тількіневін", "#катаракта", "#грьобанімалолєткі", "#продуктстб", намекая на свое несогласие с победой MELOVIN и на его особенность с линзой в левом глазу, а также хэштеги "#леля" и "#язатаяну", поддерживая этим финалистку Tayanna, которая получила второе место в финале Нацотбора.

Евровидение 2018: победитель Нацотбора MELOVIN прокомментировал свое выступление

Такой сообщение вызвало бурю возмущений пользователей, которые не согласились с высказываниями Тони Матвиенко.

"Тоня, уважайте выбор страны ... Очень позорный поступок!", "Имела бы стыд! Позор!!! Какая простите в ср*ку катаракта или подростки не люди и не имеют права голосовать?! раз они наиболее близки к Европе и они знают, что сейчас слушают! и за что будет голосовать народ! или по вашему от Украины должна была поехать эта вертихвостка?!" , "Тоня, вы тоже проект "1+1" , до этого вас никто не знал, и сейчас вас особо не наблюдаю. Зазвездилась! ".

"Это немного уже перебор. И показ своей невоспитанности. Если вам что-то не нравится - не смотрите, довольствуйтесь своей Tayannaой где-то в другом месте. Извините, но говорить, что я не хочу петь на английском языке, это я вообще не знаю, кем нужно быть. Если не хочешь петь, это твои проблемы - вали с конкурса, а не показывай из себя царевну "и другие пользователи оставляли негативные комментарии под сообщением Матвиенко".

Евровидение 2018: результаты финала Нацотбора и видео выступлений участников 

Однако нашлись и те поклонники, которые поддержали Тоню: "Кто-то фукает на Козловского, кто-то на Винника, но у всех этих "зафуканных" есть свои поклонники. Кто-то фукает тихонько, кто-то громко ... Тоня фукнула на Мелвина (или как его там), теперь вы фукаете на Тоню. Все такие эмоциональные, аж тошнит ...», «Я уверена, если бы MELOVIN так выразил собственное мнение о нем или любом другом артисте, вы бы так не думали. Почему кому-то можно, а кому-то – нет" ,"Соглашусь с другими, уважение и все такое, но свободу слова никто не отменял. Она высказалась, как и каждый из нас. Это можно продолжать бесконечно, но каждый из нас останется при своем мнении" и прочее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Евровидение 2018, Евровидение 2018 финал, кто представит Украину на Евровидение 2018, Музыка, Нацвідбір на Євробачення 2018, Отбор на Евровидение 2018 от Украины финал онлайн-трансляция, Песенный конкурс, победитель Нацотбора, победитель нацотбора на Евровидение 2018, победитель Нацотбора от Украины, Тоня Матвиенко, Финал национального отбора Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Лана Дель Рей украсила обложку известного глянца Трогательные снимки из жизни, от которых бегут мурашки по коже (Фото) Модель Синди Кроуфорд поделилась в Instagram архивным снимком

Последние новости

В Харькове используют для обогрева воздушные тепловые пушки Президент Южной Кореи: КНДР готова к переговорам с США Прикольные стоп-кадры, которые рассмешат на целый вечер
Сегодня читают
01 Джонсон рассказал о преступном сговоре Кремля накануне аннексии Крыма
02 Украинец Далакян выиграл титул чемпиона мира по боксу
03 Далакян - Вилория: видео чемпионского боя
04 Посольство РФ в Британии ответило на заявления Джонсона
05 Украинский супертяж Сиренко нокаутировал боксера из Зимбабве в 1-м раунде
Новости сегодня
17:21 Гройсман назвал популистов "фокусниками"
17:19 Испанец Вальверде стал триумфатором велогонки Мирового тура "Тур Абу-Даби"
17:08 Не смейте унывать: вечерние анекдоты 25 февраля
16:50 Трагедия произошла в семье лидера "Барселоны" Месси
16:43 Простые советы, что помогут похудеть без диет
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве осквернили могилу Леси Украинки В Киеве осквернили могилу Леси Украинки
Новости: В Украине в ближайшие дни ожидают усиление морозов В Украине в ближайшие дни ожидают усиление морозов
Новости: Google посвятил Doodle финалу Снежных игр Google посвятил Doodle финалу Снежных игр
Новости: Маникюр 2018: изумительные идеи на каждый день (Фото) Маникюр 2018: изумительные идеи на каждый день (Фото)
Добавить комментарий
0