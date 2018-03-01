Шарлиз Терон не хочет сниматься в "Бондиане" из-за своего возраста

Пока сьемки нового фильма о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом планируют начать в Европе, одна из кандидаток на роль новой девушки агента 007 (предполагается, что героиня Леа Сейду погибла) - Шарлиз Терон заявила в новом интервью с Yahoo, что не подходит на роль агента 007 по возрасту.

"Конечно, я невероятно польщена, но все-таки не испытываю никаких особых чувств по этому поводу. Мне нравится, что люди мыслят нестандартно. Я знаю, что долгое время гуляли слухи об Идрисе Эльбе [в образе нового Бонда]. И это просто прекрасно, что теперь публика может выходить за рамки ограниченных представлений о том, каким должен быть персонаж. Я всеми руками за. Замечательно, что мы создаем больше персонажей в этом жанре именно для женщин, способных взять на себя ответственность. Поэтому я рада, что люди говорят о подобных вещах. Тем не менее, я слишком стара для этой роли. Из меня получился бы очень старый Джеймс Бонд", ‒ говорит Терон.

Релиз новой картины о приключениях легендарного шпиона намечен на 8 ноября 2019-го.