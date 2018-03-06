Ольга Фреймут похвасталась своими семейными снимками

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут показала милое семейное фото с мужем и детьми.

Звезда опубликовала фотографию на странице в Instagram.

На фото Ольга Фреймут лежит на кровати рядом с новорожденной дочкой Елизаветой. Рядом с ведущей устроилась ее старшая дочь от первого брака Злата и муж Владимир Локотко с сыном Валерием. Звездная семья позирует в белых футболках на фоне стильных деревянных стен, которые гармонично сочетаются со светлой мебелью.

Известно, что снимок сделала фотограф Соня Плакидюк. На фотографии семья демонстрирует идиллию, листая детскую книгу "Летучая мышь Жан", автором которой является Ольга Фреймут. Таким образом, знаменитость прорекламировала свою работу, созданную совместно с издательством Snowdrop.

Меня часто спрашивают, как воспитывать детей, а я отвечаю, что их нужно просто любить. "Летучая мышь Жан" - моя первая "контрольная" по воспитанию детей и взрослых. Когда говорят "нельзя", это часто означает "стоит". Детские комплексы разрушают взрослых, их карьеры и возможности, - рассказала Ольга Фреймут в одном из интервью.