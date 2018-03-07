Украинская певица, солистка "НеАнгелов" Слава Каминская поделилась, что обращалась к услугам пластических хирургов.

Об этом Каминская написала в своем Instagram и выложила снимки до пластики лица. Как известно, Слава вышла замуж за пластического хирурга, однако звезда говорит, что делала пластику до знакомства с мужем. "Я никогда не скрывала того, что прибегала к услугам пластического хирурга, и мало того, одна из немногих, кто откровенно об этом говорил во многих интервью. И было это задолго до появления в моей жизни любимого человека с этой замечательной профессии", — признается Каминская.