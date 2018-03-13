Назвали причину нового расставания Селены Гомес и Бибера

Отношения Селены Гомес и Джастина Бибера, которые пара решила поставить на паузу, приостановились из-за матери певицы. оБ Этом сообщают сразу несколько приближенных к паре источников изданию US Weekly.

"Селена и Джастин решили временно разойтись, в основном из-за мамы Селены и ее отношения к Джастину. Его семья любит Селену, а вот семья певицы восприняла новость об их воссоединении противоречиво, так как они не доверяют ему. Селена пытается убедить их, что Джастин очень изменился. Но ее семья пока не готова в это поверить", - сообщил инсайдер.

Мать Селены, которая недавно слегла в больницу из-за того, что ее дочь снова встречается с Джастином Бибером, больше переживает о здоровье любимой кровиночки, чем о ее личной жизни.

"Мэнди до сих пор переживает по поводу операции дочери и помнит, какие серьезные осложнения были у нее. Ей не хочется, чтобы переживания из-за Джастина снова повлияли на здоровье Селены. Джастин и Селена решили дать ее семье время, потому что это не окончательное расставание", - добавил источник.