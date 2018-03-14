Евгения Йоркская стала первым членом королевской семьи с личным аккаунтом в Instagram

Младшая дочь герцога и герцогини Йоркских Евгения завела личный аккаунт в социальной сети Instagram. Примечательно, что она стала первым членом королевской семьи с личной страницей в популярной соцсети.

Свой первый пост в соцсети принцесса сделала 8 марта в Международный женский день. Это был видеоролик с ее выступления на благотворительном концерте WE Day в Лондонской SSE Arena.

"Нельзя было придумать лучший день, чем сегодня, в Международный женский день, для запуска моей персональной страницы Instagram. Я надеюсь использовать эту платформу, чтобы делиться своими мыслями и увлечениями", – подписала она ролик.

За несколько дней Евгения Йорская опубликовала также снимок со своей помолвки с будущим мужем Джеком Бруксбэнком, а также фото со своей матерью. С момента запуска страницы, на принцессу подписались уже более 21 тысячи человек.

Примечательно, что ранее невеста принца Гарри, актриса Меган Маркл, удалила личные аккаунты в соцсетях Instagram, Twitter и Facebook.