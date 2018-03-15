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Кендалл Дженнер рассказала о своей сексуальной ориентации

Кендалл Дженнер
22:43 Чт, 15 Март 2018 Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Модель дала откровенное интервью журналу Vogue.

21-летняя американская модель и звезда шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер снялась для обложки знаменитого модного журнала Vogue, а в октровенном интервью изданию рассказала о своей сексуальной ориентации и "мужской энергии".

"Не думаю, что я би- или гомосексуальна, даже не знаю. Кто знает? Я не против этого, не против такого опыта, но его у меня никогда не было", – признается Дженнер.

По мнению Кендалл, в ней "больше мужской энергии": "Не поймите меня неправильно. Я не трансгендер и так далее. Но во мне есть такая энергия. Я двигаюсь по-другому. Однако, отвечая на вопрос об ориентации: я не гомосексуалистка. Мне нечего скрывать".

Кендалл называют самой скрытной из знаменитого семейства Кардашьян-Дженнер, ведь девушка, в отличие от своих сестер, не выставляет свою личную жизнь напоказ, провоцируя разные слухи в СМИ и не только: "Думаю, так происходит потому, что я не такая, как свои сестры, которые говорят мол "Вот я с моим бойфрендом". Никто и никогда не видел меня с парнем. Я всегда стараюсь вести себя с парнями более сдержанно", – объяснила модель.

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Новости шоу бизнеса, Vogue, Знаменитость, Кендалл Дженнер, Личная Жизнь, Модель, Ориентация, Семейство Кардашян, Фото.
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