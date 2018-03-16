Дочь Оли Фреймут мечтает попасть в популярный сериал "Школа"

Оля опубликовала пост в соцсети с просьбой проголосовать за ее Злату.

Двенадцатилетняя девочка мечтает стать героиней популярного сериала "Школа". Злата решила попробовать себя в роли актрисы. А для этого ей нужно набрать определенное количество лайков и комментариев. Именно поэтому ее звездная мама попросила своих фанатов проголосовать за дочь и, таким образом, осуществить мечту Златы.

Отметим, что создатели сериала "Школа" объявили народный кастинг, в котором могут принять участие все желающие. Главное выполнить простые условия.