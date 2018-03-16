Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман анонсирует космическую программу Украины Гройсман анонсирует космическую программу Украины
Новости: Климкин попросил силовиков больше внимания уделить Закарпатью Климкин попросил силовиков больше внимания уделить Закарпатью
Новости: Букмекеры определили главного фаворита Лиги чемпионов Букмекеры определили главного фаворита Лиги чемпионов
Новости: Ученые назвали новую опасность путешествия на Марс Ученые назвали новую опасность путешествия на Марс
X

Беременная Джамала получила престижную премию

Джамала
15:56 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Джамала успевает не только принимать участие в нескольких телевизионных проектах во время своей беременности, но и получать престижные награды.

Так, артистка 15 марта удостоилась премии "Женщина Украины-2018" в номинации "Шоу-бизнес" по версии украинского журнала "Единственная".

"Благодарю журнал "Единственная" за награду "Женщина Украины 2018" и вдохновение!!! Спасибо моим фанам, что голосовали за меня. Мне очень приятно", – говорится в подписи к фотографиям Джамалы в Instagram.

Стоит знать, что ежегодная премия "Женщина Украины" предоставляется тем женщинам, которые достигли успехов в различных сферах деятельности и вдохновляют других людей на смелые поступки. Победителей определяют в нескольких номинациях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Джамала, Женщина Украины, Женщина Украины 2018, Награда, Певица, Премия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Кендалл Дженнер рассказала о своей сексуальной ориентации Эмма Стоун снялась в пустыне для Louis Vuitton Копия мамы: Милла Йовович показала свою младшую дочь

Последние новости

В Украине снизилась заболеваемость туберкулезом В Киеве возле недостроя нашли тело девушки-подростка Организаторы выборов в Крыму попадут в санкционный список МИД Украины
Сегодня читают
01 Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
02 Удар зимы: в Украину возвращаются морозы и снегопады
03 "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча
04 Определились все участники 1/4 Лиги Европы
05 Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст
Новости сегодня
15:52 Авария на горнолыжном курорте в Грузии: среди пострадавших есть украинцы
15:51 Оригинальные прически, которые сделают из вас очаровательных красоток (Фото)
15:47 Киевляне в понедельник могут получить выходной день
15:46 Владимир Кличко: Чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь
15:38 Не грустите: забавный квокки поднимет любому настроение
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко попала в базу сайта "Миротворец" Савченко попала в базу сайта "Миротворец"
Новости: Погода на выходные 17-18 марта: ожидаются морозы, снегопады и метели Удар зимы: в Украину возвращаются морозы и снегопады
Новости: В СБ ООН выразили поддержку целостности Украины Совбез ООН высказался за украинский Крым
Новости: Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст
Добавить комментарий
0