Беременная Джамала получила престижную премию

Так, артистка 15 марта удостоилась премии "Женщина Украины-2018" в номинации "Шоу-бизнес" по версии украинского журнала "Единственная".

"Благодарю журнал "Единственная" за награду "Женщина Украины 2018" и вдохновение!!! Спасибо моим фанам, что голосовали за меня. Мне очень приятно", – говорится в подписи к фотографиям Джамалы в Instagram.

Стоит знать, что ежегодная премия "Женщина Украины" предоставляется тем женщинам, которые достигли успехов в различных сферах деятельности и вдохновляют других людей на смелые поступки. Победителей определяют в нескольких номинациях.