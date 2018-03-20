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Звезда сериала "Великолепный век" показала архивные фото
09:49 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Турецкая актриса Мерьем Узерли показала подписчикам свои фото до хирургического вмешательства.
турецком историческом сериале «Великолепный век», выложила в сеть свои фотографии до вмешательства пластической хирургии. Многие поклонники актрисы спрашивают, каким было ее лицо до пластики, аргументируя тем, что озадачены чертами лица девушки. Ведь по происхождению Узерли - наполовину турчанка.
Фотографии 18-летней актрисы появились в официальном Instagram Узерли. Напомним, что когда Мерьем начала сниматься в сериале, то ей было 27 лет. На фотографиях 10-летней давности Узерли действительно выглядит иначе и гораздо больше похожа на представительницу народа своего отца.
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