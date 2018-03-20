Звезда сериала "Великолепный век" показала архивные фото

турецком историческом сериале «Великолепный век», выложила в сеть свои фотографии до вмешательства пластической хирургии. Многие поклонники актрисы спрашивают, каким было ее лицо до пластики, аргументируя тем, что озадачены чертами лица девушки. Ведь по происхождению Узерли - наполовину турчанка.

Фотографии 18-летней актрисы появились в официальном Instagram Узерли. Напомним, что когда Мерьем начала сниматься в сериале, то ей было 27 лет. На фотографиях 10-летней давности Узерли действительно выглядит иначе и гораздо больше похожа на представительницу народа своего отца.