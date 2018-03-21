Мерьем Узерли часто делится с поклонниками фото в Instagram.

34-летняя турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото в юности. На снимке знаменитость запечатлена до пластических операций. Неоднократно СМИ сообщали о том, что актриса делала пластику лица, а именно – изменила форму губ, носа и скул. Знаменитость часто делится снимками с поклонниками на своей странице в Instagram. Иногда актриса публикует свои архивные фото десятилетней давности и больше. Из таких фото в Instagrame звезды собралась уже целая подборка. Мерьем Узерли получила особую популярность благодаря роли Роксоланы в телесериале "Великоплепный век". Сериал рассказывает жизни Османской империи во времена правления султана Сулеймана Великолепного, где играет привезённую в Турцию из Крыма Роксолану.