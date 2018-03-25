Жена Влада Ямы рассказала, за что она его полюбила (Видео)

В кулуарах судачили, что танцор не имеет никакого отношения к юмору. Однако его возлюбленная так не считает. Жена Влада Ямы заявила, что её благоверный всегда обладал невероятным чувством юмора, за которое она его полюбила, поэтому она не была удивлена, когда он стал судьей "Лиги смеха".

Влад Яма признался, что первое время всегда спрашивал у Владимира Зеленского, зачем его пригласили. Но вчера, на последней съемке юмористического шоу, он даже получил удовольствие от всего этого процесса. Жена наблюдала за ним и также была в восторге.

Я так ним гордилась. Он такой красивый был на сцене.

Лилиана Кудлай также призналась, что не знает, пойдет ли сын Леон по стопам отца, связав свою жизнь с танцами. Пока он только занимается плаванием и у него это отлично выходит. Влад добавил, что сын начинает двигаться по-другому, когда слышит музыку.

Сейчас появляются другие движения. Главное, чтобы был четкий бит. Заходит MONATIK и ONUKА.