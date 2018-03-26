Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина высылает российских дипломатов Украина высылает российских дипломатов
Новости: США и страны ЕС высылают дипломатов РФ США и страны ЕС высылают дипломатов РФ
Новости: Футбол. Расписание товарищеских матчей 26 марта Футбол. Расписание товарищеских матчей 26 марта
Новости: Пожар в ТЦ Кемерово: стало известно, есть ли украинцы среди погибших Пожар в ТЦ Кемерово: стало известно, есть ли украинцы среди погибших
X

Пэрис Джексон и Кара Делевинь попались в объектив папарацци за поцелуем

Кара Делевинь
17:28 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Слухи об отношениях дочери Майкла Джексона Пэрис и модели Кары Делевинь подтверждаются.

Поговаривать об отношениях Пэрис и Кары начали еще в конце 2017 года. Периодически девушек замечали за совместными прогулками, а иногда они и сами выкладывали в соцсетях общие фото.

На днях папарацци застали Пэрис и Кару во время свидания. На встрече с другом Кары и крестным отцом Пэрис, актером Маколеем Калкиным, девушки не скрывали своих чувств. Так, в сеть попали фото, на которых запечатлен поцелуй "подруг".

Напомним, что Кара Делевинь не скрывает, что она – бисексуалка. Долгое время модель встречалась с певицей Энни Кларк, однако в 2016 году они расстались.

Пэрис же никогда открыто не заявляла о своей бисексуальности — у нее был роман с футболистом Честером Кастелло, отношения с барабанщиком Street Drum Corps Майклом Сноди, а еще недавно она встречалась с манекенщиком Тайлером Грином.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Кара Делевинь, Отношения, Папарацци, Поцелуй, Пэрис Джексон.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Редкие снимки The Beatles были проданы на аукционе за 357 тысяч долларов Миф раскрыт: Эйнштейн никогда не был двоечником Мерьем Узерли спровоцировала слухи о своей свадьбе

Последние новости

Госдолг Украины: вырос в долларовом выражении, но снизился в гривневом Аваков: Военного варианта урегулирования конфликта на Донбассе не существует В Минюсте сообщили, как суды наказывают неплательщиков алиментов
Сегодня читают
01 Озвучена предварительная причина смертоносного пожара в ТЦ Кемерово
02 В США на пляж выбросило тело загадочного существа
03 Пилот чудом избежал крушения, запечатлев этот процесс на камеру (Видео)
04 Немецкий оружейник Steambow представил боевой арбалет Bulldog 400 (Видео)
05 Ученые выяснили, в каких странах нет ни одного комара
Новости сегодня
17:57 Высылка российских дипломатов: в МИД РФ уже отреагировали
17:53 Прогулка сборной Украины в Бельгии (Видео)
17:51 Пожар в лагере "Виктория": за расследование взялась СБУ
17:49 Вика из группа "НеАнгелы" воплотила свою мечту
17:44 Биатлонистка Кузьмина: Трех очков не хватило для победы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выросли тарифы на электроэнергию для промышленности Выросли тарифы на электроэнергию для промышленности
Новости: В Минске договорились о прекращении огня с 30 марта Очередное перемирие на Донбассе
Новости: Украина успешно завершила контракт с Таиландом на поставку ОБТ "Оплот" Украина завершила танковый контракт с Таиландом
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.03 - 25.03) Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.03 - 25.03)
Добавить комментарий
0