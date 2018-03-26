Пэрис Джексон и Кара Делевинь попались в объектив папарацци за поцелуем

Поговаривать об отношениях Пэрис и Кары начали еще в конце 2017 года. Периодически девушек замечали за совместными прогулками, а иногда они и сами выкладывали в соцсетях общие фото.

На днях папарацци застали Пэрис и Кару во время свидания. На встрече с другом Кары и крестным отцом Пэрис, актером Маколеем Калкиным, девушки не скрывали своих чувств. Так, в сеть попали фото, на которых запечатлен поцелуй "подруг".

Напомним, что Кара Делевинь не скрывает, что она – бисексуалка. Долгое время модель встречалась с певицей Энни Кларк, однако в 2016 году они расстались.

Пэрис же никогда открыто не заявляла о своей бисексуальности — у нее был роман с футболистом Честером Кастелло, отношения с барабанщиком Street Drum Corps Майклом Сноди, а еще недавно она встречалась с манекенщиком Тайлером Грином.