Стэнли Туччи в пятый раз станет отцом

Актер Стэнли Туччи ("Дьявол носит Prada", "Голодные игры") и его жена Фелисити Блант готовятся к появлению их второго совместного ребенка. О положении 36-летней жены актера стало известно во время показа фильма "Последний портрет", режиссером которого выступил Туччи.

Для Туччи и его супруги, старшей сестры актрисы Эмили Блант, это будет второй ребенок. Пара уже растит 3-летнего сына по имени Маттео. У актера также есть трое детей от первого брака: 18-летние близнецы Николо и Изабель и 15-летняя дочь Камилла. Первая супруга актера, Кейт, умерла в 2009 году от рака молочной железы. Стэнли и Фелисити познакомились во время съемок картины "Дьявол носит Prada" и в 2012 году тайно поженились.