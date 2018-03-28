Дневники вампира» закончились год назад, а Йен Сомерхолдер продолжает традицию поездок на всевозможные фан-ивенты. На днях актер отправился в Бонн (Германия) и принял участие в MagicCon 2018.

Дневники вампира» закончились год назад, а Йен Сомерхолдер продолжает традицию поездок на всевозможные фан-ивенты. На днях актер отправился в Бонн (Германия) и принял участие в MagicCon 2018. Общаясь с фанатами, Сомерхолдер рассказал о своей карьере и благотворительном фонде Ian Somerhalder Foundation, которому сейчас, после завершения "Дневников вампира", уделяет основное время. Фонд занимается финансированием и сбором средств для разнообразных программ по защите окружающей среды.