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Дебютный роман Шона Пенна был высмеян критиками и соцсетями

Шон Пенн
03:56 Сегодня Телеграф
okino.ua
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Дебютный роман Шона Пена потерпел сокрушительное фиаско.

Дважды оскароносный актер и режиссер Шон Пенн опубликовал свой дебютный роман, который был раскритикован в пух и прах и вызвал море насмешек в соцсетях, пишет Digital Spy.

Роман Пенна, состоящий из 176 страниц, называется «Bob Honey Who Just Do Stuff». Сюжет следует за наемным убийцей, который действует согласно неофициальной программе правительства США и ликвидирует пожилых, больных, немощных людей, дабы те не потребляли почем зря и без того ограниченные ресурсы. То есть, так сказать, чистит общество.

Книга уже стала бестселлером на Amazon в США. Но, несмотря на этот статус, вызвала океан неодобрительной критики со стороны как профессиональных рецензентов, так и простых читателей в соцсетях.

The Guardian назвал его «отталкивающим и глупым на всех уровнях». New York Times написал, что это «загадка, завернутая в загадку и скрытая в безумстве». Актриса и сатирик Сара Силверман назвала книгу «проклятым романом на века». А британский писатель сэр Салман Рушди двусмысленно отметил, что «читать было любопытно».

А вот примеры нескольких комментариев в соцсетях:

«Прошлой ночью у меня был кошмар, в котором я читал первую страницу романа Шона Пенна».

«Покатываюсь со смеху над романом Шона Пенна. Особенно вот это порадовало: „В какой-то момент он поджигает фаллоимитатор в пустыне“ из-за „нападения анимизма“. В этом столько же смысла, сколько и во всей книге».

Прям вот захотелось почитать и тоже порадоваться.

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Новости шоу бизнеса, Bob Honey Who Just Do Stuff, Салман Рушди, США, Шон Пенн.
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