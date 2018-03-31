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Во Львов прибыла Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон
07:49 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Во Львов в пятницу, 30 марта, прибыла американская модель и певица Пэрис Хилтон вместе со своим женихом, который имеет украинские корни.

Об этом сообщают в социальных сетях люди, которые увидели Пэрис Хилтон во Львовском аэропорту и публикуют фото певицы.

"...А пока мы ждем детей АТОвцев из Грузии, в аэропорт "Львов" быстрее прилетела "звезда" Пэрис Хилтон))", - написала в Фейсбук львовский волонтер Ульяна Флишко.

Как сообщалось ранее, Пэрис Хилтон примет участие в официальном открытии реконструированного "Гранд отель" во Львове, которое запланировано на 31 марта.

Кроме того, пара планирует посетить места, связанные с детством дедушки будущего мужа певицы - голливудского актера Криса Зилка. Пэрис Хилтон и Крис Зилка пробудут во Львове несколько дней.

Реконструкция "Гранд Отеля" на проспекте Свободы во Львове продолжалась на протяжении четырех лет. С начала марта отель заработал в тестовом режиме.

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Новости шоу бизнеса, Знаменитость, Львов, Поездка, Приезд, Пэрис Хилтон, Украина.
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