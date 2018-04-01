Сильвестр Сталлоне прокомментировал состояние здоровья Шварценеггера

Сталлоне заявил журналистам: "Арнольд - сильный человек, и будет сильнее, чем раньше". Сталлоне сказал, что по случаю с удовольствием посетит его в больнице.

А на вопрос журналистов о том, заставит ли операция Шварценеггера бросить их со Сталлоне любимую привычку курить сигары, тот пошутил: "Есть вещи, от которых невозможно отказаться, курить сигары и дышать".

Шварценеггеру провели первую операцию на сердце в 1997 году, и как пишут американские медиа, несмотря на риски для здоровья, он не оставлял сигары. Коллеги "Железного Арни" также выразили ему поддержку. Актер Роб Лоу написал: "Он вернется". А фанаты вспомнили моменты, когда Шварценеггер попадал в больницу, и подписали фотоколлаж: "Что не убивает нас, делает только сильнее".

Как известно, 70-летний голливудский актер, 38-й губернатор штата Калифорния (2003-2011) и обладатель титула "Мистер Олимпия" (1970-1975, 1980) попал в госпиталь Cedars-Sinai в пятницу для замены пульмонального клапана на сердце. Но во время процедуры возникли осложнения, и врачи решили провести неотложную операцию, которая длилась несколько часов.