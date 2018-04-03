Арнольд Шварценеггер поделился впечатлениями после операции на сердце

Экс-губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварцнеггер был госпитализирован и перенес операцию на сердце. Спустя несколько дней он вернулся в социальные сети и поделился своими эмоциями после процедуры.

"Это правда: я вернулся! Я уснул в ожидании, что проснусь с маленьким надрезом, но проснулся с большим. Но знаете что? Я проснулся, и я благодарен за это. Спасибо докторам и медсестрам. И я благодарю вас за поддержку", - написал он в твиттере.

До Этого Арнольд Шварценеггер признлася, что перенес операцию на сердце еще в 1997 году из-за врожденной проблемы.