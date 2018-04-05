Бритни Спирс и Сэм Асгари не прекращают демонстрировать свои чувства друг к другу.

Бритни Спирс и Сэм Асгари не прекращают демонстрировать свои чувства друг к другу. Вот и на днях бойфренд певицы сделал трогательное признание своей любимой. Подробности далее в материале. Напомним, что Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились в 2016-м году на съемках клипа на песню "Slumber party". Несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте, возлюбленные уже год в месте. При этом они не упускает возможности сказать друг другу о своих чувствах.