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Андрей Данилко признался, почему не общается с родственниками

Андрей Данилко
20:03 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Известный артист впервые прокомментировал свою ссору со старшей сестрой Галиной.

Верка Сердючка вернулась. Знаменитая певица со звездой на голове спела в Одессе на Юморине, где последний раз появлялась одиннадцать лет назад. Тысячи поклонников были в восторге. Тепло публика принимала и "The Mountain Breez" – группу, наставником которой является как раз создатель Сердючки – Андрей Данилко.

Накануне долгожданного выступления Андрей Данилко дал эксклюзивное интервью "Зірковому шляху" на канале "Украина" и ошеломил своей откровенностью.

Едва ли не впервые, он рассказал, почему Сердючка не может часто появляться на публике. Дело в том, что за последние двадцать пять лет на сцене художник очень устал и подорвал здоровье. "Когда ты еще юный, оно тебе как-то еще сходит с рук, потом начинается все это вылазить наружу. Это отсутствие сна и это все. И ты поправляешься, и не можешь похудеть, потому что ешь там много или пьешь. Это вообще НЕ от этого. Тебе надо просто сделать паузу и отдохнуть, вот и все ".

Также Данилко признался, что больше не планирует были членом жюри национального отбора на конкурс Евровидение. Зато, вероятно, однажды еще попробует свои силы на конкурсе как участник. "Если будет правильный какой-то материал и здоровье, и кураж, потому что для этого нужен кураж, то можно было бы тряхнуть стариной! А че нет ?!".

Эксклюзивно Данилко заговорил и о личном. Известный артист впервые прокомментировал свою ссору со старшей сестрой Галиной. Напомним, за то, что он тайком лечил ее сына, женщина хотела посадить его в тюрьму, обвинив в том, что Данилко якобы сдал племянника на органы. "Когда милиция приехала.. .ну как такое написать – украл на органы? Тем более, она меня знает. Я даже не знал, как себя вести. Я сел около стены. И думаю – на этом дело закончилось. Хотите живите, как вы считаете нужным".

Как известно, Андрей Данилко редко общается с журналистами, а его Сердючка за последние пять лет дала большие концерты только трижды – в прошлом году на вечеринке, посвященной Евровидению, потом – на "Atlas Weekend", собрав около ста тысяч зрителей, и, собственно, первого апреля она выступила на Юморине.

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Новости шоу бизнеса, Андрей Данилко, Верка Сердючка, Знаменитость, Родственники, сестра Галина.
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