Ольга Фреймут посоветовала девушкам не колоть ботокс и не есть лук с зельцем

Ольга Фреймут озвучила правила, следуя которым, ты будешь выглядеть достойно в любой ситуации.

Правило 1. Настоящей пани никогда не холодно, и она не хочет есть.

"І в туалет вона також не хоче. Якщо вона хоче їсти, то десь вже дома, щоб ніхто не бачив. Мене, наприклад, мама ще зі школи, коли ми жили дуже небагато, годувала зранку манкою, щоб коли я, приходячи на день народження до своїх подруг, нічого не їла. Жорстокі методи, але вони діяли. Я завжди мала гідний вигляд, нехай навіть у 8 років".

Правило 2. Представьте, что за вами постоянно кто-то наблюдает.

"Так, нехай це буде навіть на маніакальному рівні, але уявіть собі, що за вами дивиться Бог, а Бог – чоловік. І коли ви сама вдома, а рука тягнеться до фрикадельки у баняку – пам’ятайте, що за вами дивляться. Краще візьміть тарілку, а ще краще – відмовтеся від фрикадельки та візьміть щось більш привабливе".

Правило 3. Надо есть то, с чем вы себя ассоциируете.

"Якщо ви хочете, щоб вас мали за сальтисона – їжте сальтисон. А якщо ви маєте себе за якийсь свіжий, прекрасний фрукт, тоді їжте яблука, груші та сливи".

Правило 4. Не колите ботокс, старейте с достоинством.

"Ви можете уявити, щоб королева Єлизавета вийшла на балкон свого Букінгемського палацу з такими великими губами? А в неї гроші є, повірте мені. Вона б могла собі на всі гроші і губи наколоти, і вилиці зробити, і навіть декольте. Але жіночка тримається, не робить цього, бо знаєш що? Красиво старіти – правильно".

Правило 5. Речь - ваш паспорт.

"Якщо у вашій мові будуть прості слова, вислови – всі одразу зрозуміють, звідки ви родом та з якого племені. Тому оздоблюйте свою мову красивими цитатами. Але бажано своїми, а не Пушкіна, якого ви маєте за Лермонтова. Бо кажуть: "От Пушкін сказав…", а то взагалі не Пушкін сказав, а Тарас Шевченко. Люди ж можуть перевірити".

Правило 6. Правильно одевайтесь.

"Не обов’язково одягати дорогі речі, хоча це, звісно, важливо. Якщо поки що у вас немає великих статків – обирайте одяг із натуральних тканин. Синтетика вас може підвести. У спекотну пору ви спрієте й засмердитеся. Або ваше волосся наелектризується і буде стояти дибки. Якщо ж ви вберетеся в одяг із натурального шовку, бавовни чи кашеміру, зможете мати людський вигляд завжди, у будь-яких обставинах".

Правило 7. Избегайте разговоров о физиологии.

"Якщо хтось у вас спитає, як ваше здоров’я, – у жодному разі не розказуйте, що вам щойно вирвали корінний зуб, мовчіть. Якщо вам хтось і скаже: "Олю, що з тобою, ти захворіла?", то кажіть їм краще, що у вас анемія, аритмія чи просто депресія. Це звучить гарно і робить вас загадковою справжньою леді".

Правило 8. Не ешьте чеснок и лук.

"Навіть не питайте чому, просто не їжте і все, бо часник і цибуля – це шлях до самотності".