Фотографии процесса взросления собак, с того момента, как они были щенками и какими стали спустя некоторое время.

Фотографии процесса взросления собак, с того момента, как они были щенками и какими стали спустя некоторое время. Большинство из нас, как правило, живут дольше своих собак, но на то не слишком долгое время, которое наши любимцы проводят с нами, мы успеваем полюбить их всем сердцем и установить действительно особую связь с нашими собаками. Одной из самых удивительных вещей в этих фотографий является, то насколько быстро лучший друг человека может вырасти всего за пару месяцев.