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Очаровательная Моника Белуччи поделилась откровенным снимком
22:04 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: 53-летняя модель и актриса поделилась с поклонниками откровенными фото из последней фотосессии.
Моника Беллуччии опубликовала в Instagram серию снимков из откровенной фотосессии для глянца. К сожалению, красавица не отметила журнал, для которого позировала, но стоит в ближайшее время ждать сюрпризов.
На фото Беллуччи запечатлена топлес, с растрепанными кудрявыми волосами, грудь актриса прикрывает белой простыней и пронзительно смотрит в кадр.
Фотографом фотосета отметила Джанлуку Фонтатна, который часто работает с известными моделями.
В свои годы знаменитая итальянка выглядит прекрасно. Говорят, в личной жизни Беллуччи сейчас грядут серьезные перемены, но сама знаменитость не торопится что-либо комментировать ни журналистам, ни поклонникам.
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