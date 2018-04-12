Очаровательная Моника Белуччи поделилась откровенным снимком

Моника Беллуччии опубликовала в Instagram серию снимков из откровенной фотосессии для глянца. К сожалению, красавица не отметила журнал, для которого позировала, но стоит в ближайшее время ждать сюрпризов.

На фото Беллуччи запечатлена топлес, с растрепанными кудрявыми волосами, грудь актриса прикрывает белой простыней и пронзительно смотрит в кадр.

Фотографом фотосета отметила Джанлуку Фонтатна, который часто работает с известными моделями.

В свои годы знаменитая итальянка выглядит прекрасно. Говорят, в личной жизни Беллуччи сейчас грядут серьезные перемены, но сама знаменитость не торопится что-либо комментировать ни журналистам, ни поклонникам.