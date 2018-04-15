Украинская красавица побывала на феерическом шоу Calzedonia в Вероне.

Кажется, Регина решила окончательно покорить своим стилем Италию. Только мы оценили ее total look Escada, как она снова поражает своими непревзойденными образами. На днях в Вероне отгремел показ новой коллекции купальников Calzedonia. Первой оценить летнюю линейку итальянского бренда примчалась Регина Тодоренко. На мероприятии ведущая появилась в белом брючном костюме и майке-сетке со стразами, под которую надела бюстгальтер насыщенного оливкового цвета.