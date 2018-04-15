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Блейк Лайвли рассказала о своем интересном хобби

Блейк Лайвли
20:17 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Оказалось, что Блейк Лайвли собственноручно декорирует дома друзей.

Блейк Лайвли рассказала о своем увлечении. Актриса в свободное от работы время занимается декором квартир. Хобби не только приносит удовольствие жене Райана Рейнольдса, но и помогает справиться с бессонницей.

"Я декорирую дома друзей. Бесплатно. Из всех неожиданных решений, которые я когда-либо принимала, это самое интересное. Спасибо моим дочерям за то, что они, сами того не осознавая, отдали мне свои старые платья в качестве примеров для материала. Спасибо мебельному магазину dmitryco за образцы. Спасибо моей ванной за оставшуюся после ремонта плитку, которую я также могу использовать в качестве вдохновения. И спасибо моей маме, от которой я унаследовала расстройство сна, и могу теперь не спать всю ночь, занимаясь любимым делом", — поведала актриса.

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Новости шоу бизнеса, Блейк Лайвли, Звездное хобби, Увлечение Блейк Лайвли, Хобби Блейк Лайвли.
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