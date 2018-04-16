Леся Никитюк показала свое идеальное утро

Известная экс-ведущая тревел-шоу "Орел и решка" Леся Никитюк, которая ранее хвасталась соблазнительными фото в белье, снова порадовала поклонников пикантным фото. Снимок, на котором она запечатлена в белом халате и полотенцем на голове, Леся разместила в своем Instagram.

-Идеальное польское утро, или когда у поляка золотая карточка, – подписала кадр звезда и сопроводила его хештэгами #поляк #сосед.

Отметим, что "соседом" Леся называет своего возлюбленного, которого тщательно скрывает от общественности. Поклонники восхитились ногами телеведущей, а также заметили, что стол накрыт на двоих.