https://telegraf.com.ua/files/2018/04/d814e21c2eb81a5ab5917da92dd9ef99788027f8-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4012273-lesya-nikityuk-pokazala-svoe-idealnoe-utro.html
Леся Никитюк показала свое идеальное утро
14:05 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Ведущая продемонстрировала обнаженные стройные ноги.
Известная экс-ведущая тревел-шоу "Орел и решка" Леся Никитюк, которая ранее хвасталась соблазнительными фото в белье, снова порадовала поклонников пикантным фото. Снимок, на котором она запечатлена в белом халате и полотенцем на голове, Леся разместила в своем Instagram.
-Идеальное польское утро, или когда у поляка золотая карточка, – подписала кадр звезда и сопроводила его хештэгами #поляк #сосед.
Отметим, что "соседом" Леся называет своего возлюбленного, которого тщательно скрывает от общественности. Поклонники восхитились ногами телеведущей, а также заметили, что стол накрыт на двоих.
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