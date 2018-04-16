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Леся Никитюк показала свое идеальное утро

Леся Никитюк
14:05 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ведущая продемонстрировала обнаженные стройные ноги.

Известная экс-ведущая тревел-шоу "Орел и решка" Леся Никитюк, которая ранее хвасталась соблазнительными фото в белье, снова порадовала поклонников пикантным фото. Снимок, на котором она запечатлена в белом халате и полотенцем на голове, Леся разместила в своем Instagram.

-Идеальное польское утро, или когда у поляка золотая карточка, – подписала кадр звезда и сопроводила его хештэгами #поляк #сосед.

Отметим, что "соседом" Леся называет своего возлюбленного, которого тщательно скрывает от общественности. Поклонники восхитились ногами телеведущей, а также заметили, что стол накрыт на двоих.

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Новости шоу бизнеса, Идеальное утро, Леся Никитюк, Снимок, Телеведущая, Утро, Фото.
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