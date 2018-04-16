Судья "Голосу країни 8" Тина Кароль выбрала довольно экстравагантный наряд для первого прямого эфира.

Судья "Голосу країни 8" Тина Кароль выбрала довольно экстравагантный наряд для первого прямого эфира. Удивлять Украину Тина Кароль решила не только вокалом подчиненных с "Голосу країни 8", но и своим неожиданным образом. Так, исполнительница появилась на сцене проекта телеканала 1+1 в достаточно смелом наряде от украинского дизайнера Артема Климчука. Сверху латексного платья Тина надела еще и прозрачный черный футляр, украшенный вышивкой и перьями.