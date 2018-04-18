Снимки прощания хозяев со своими домашними любимцами, которые заставят вас рыдать.

Трогательные снимки прощания хозяев со своими домашними любимцами, которые заставят вас рыдать. Любой заботливый владелец собаки, кошки или любого другого домашнего питомца знает, что четвероногие могут быть лучшими друзьями и компаньонами в нашей жизни. Фотограф Сара Бет Эрнхарт любит фотографировать питомцев в своей студии и на выезде, однако этот ее проект имеет для нее особую ценность: на этих фотографиях вы видите момент прощания хозяев и их верных четвероногих друзей. Они прощаются навсегда, потому что их питомцев нужно по тем или иным причинам усыпить…