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Ольга Горбачева опубликовала откровенный снимок
18:32 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Певица Оля Горбачева порадовала подписчиков красивым телом.
В Инстаграме Оля Горбачева поделилась фотографией, на которой она запечатлена в красном боди, шляпке в виде виниловой пластинки и босоножках на каблуке. От стройных ног артистки публика не может оторвать глаз до сих пор.
Подписала Ольга свое фото так: "Приблизительно так могла бы выглядеть Королева Ароматерапии". На что в ответ получила массу похожих между собой комментариев: "Красота необыкновенная!", "Как все красиво! А Королева и рядом с Олей не стояла! А цвета просто предел!", "Боже, какая сказка!", "Конфетка!".
Более 1200 поклонников Оли Горбачевой оценили ее образ и красивые ноги при помощи лайков.
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