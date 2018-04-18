Ольга Горбачева опубликовала откровенный снимок

В Инстаграме Оля Горбачева поделилась фотографией, на которой она запечатлена в красном боди, шляпке в виде виниловой пластинки и босоножках на каблуке. От стройных ног артистки публика не может оторвать глаз до сих пор.

Подписала Ольга свое фото так: "Приблизительно так могла бы выглядеть Королева Ароматерапии". На что в ответ получила массу похожих между собой комментариев: "Красота необыкновенная!", "Как все красиво! А Королева и рядом с Олей не стояла! А цвета просто предел!", "Боже, какая сказка!", "Конфетка!".

Более 1200 поклонников Оли Горбачевой оценили ее образ и красивые ноги при помощи лайков.