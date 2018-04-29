Жизнь прекрасна, если вы молоды и богаты и живете в Объединенных Арабских Эмиратах.

Жизнь прекрасна, если вы молоды и богаты и живете в Объединенных Арабских Эмиратах. ОАЭ обладают одними из самых больших запасов нефти в мире, а крупнейший город страны буквально построен для миллионеров и миллиардеров. И конечно же, у всех этих невероятно богатых людей есть дети, которые с молоком матери впитывают талант тратить деньги красиво. Детки эмиратских богачей молоды, красивы и следуют современной моде, то есть выкладывают свидетельства своей праздной жизни в инстаграм-аккаунте, который называется «Богатые детки Дубая». Количество его подписчиков достигло 219 тысяч человек. Надо признать, богатые наследники умеют отдыхать и веселиться с особым шиком и стилем — частные яхты, роскошные люксы в отелях, ручные львы, Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон в друзьях.