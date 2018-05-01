Успешные модели, которые многого достигли в раннем возрасте.

Модельный бизнес – денежная и очень противоречивая индустрия. Для многих девушек и парней участие в модных показах и глянцевые обложки – предел мечтаний и самый настоящий современный Олимп славы. Красота издавна прославляется в массовой культуре, но ее стандарты то и дело меняются. Сдвигаются и возрастные рамки участниц модных фотосессий. Порой самые юные модели становятся объектами жарких споров и дебатов на тему гиперсексуализации детей и грани уместного или дозволенного. Перед вами пример 8 успешных моделей, фотографии которых кого-то восхитят, а кого-то могут и оскорбить.