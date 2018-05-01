Регина Тодоренко удивила своим хобби

Оказалось, что Регина Тодоренко уже долгое время ходит в арт-классы и уже закончила свою картину.

"В детстве я занималась всем подряд кроме живописи. Когда повзрослела, расстроилась, что не умею воссоздавать жизнь в картинках. Начала заниматься, мне казалось, что я полная бездарность. Но мой мастер Мария всегда подбодрит, всегда подскажет, подправит и сделает даже из криворукого подмастерья настоящего ГЕНИЯ", - отметила телеведущая.

По ее словам, на фото "эфиопская женщина, видимо, с украинскими корнями".

"Вот чем я занимаюсь в свободное от работы время, жаль, что только пару раз в год", - отметила Тодоренко.