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Регина Тодоренко удивила своим хобби
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21:38 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Телеведущая Регина Тодоренко начала заниматься рисованием.
Оказалось, что Регина Тодоренко уже долгое время ходит в арт-классы и уже закончила свою картину.
"В детстве я занималась всем подряд кроме живописи. Когда повзрослела, расстроилась, что не умею воссоздавать жизнь в картинках. Начала заниматься, мне казалось, что я полная бездарность. Но мой мастер Мария всегда подбодрит, всегда подскажет, подправит и сделает даже из криворукого подмастерья настоящего ГЕНИЯ", - отметила телеведущая.
По ее словам, на фото "эфиопская женщина, видимо, с украинскими корнями".
"Вот чем я занимаюсь в свободное от работы время, жаль, что только пару раз в год", - отметила Тодоренко.
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