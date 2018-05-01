Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 02.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Пожар в небоскребе Сан-Паулу: Число пропавших без вести может достичь 45 человек
Пожар в небоскребе Сан-Паулу: Число пропавших без вести может достичь 45 человек
Новости: Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе Южной и Северной Корей
Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе Южной и Северной Корей
Новости: Игрок "Барселоны" едва не выпал из автобуса во время чемпионского парада команды (Видео)
Игрок "Барселоны" едва не выпал из автобуса во время чемпионского парада команды (Видео)
Новости: Facebook введет функцию для знакомств и встреч с новыми людьми
Facebook введет функцию для знакомств и встреч с новыми людьми
X

Регина Тодоренко удивила своим хобби

Смотрите фото (3)
Регина Тодоренко
21:38 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
beztabu.net
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Телеведущая Регина Тодоренко начала заниматься рисованием.

Оказалось, что Регина Тодоренко уже долгое время ходит в арт-классы и уже закончила свою картину.

"В детстве я занималась всем подряд кроме живописи. Когда повзрослела, расстроилась, что не умею воссоздавать жизнь в картинках. Начала заниматься, мне казалось, что я полная бездарность. Но мой мастер Мария всегда подбодрит, всегда подскажет, подправит и сделает даже из криворукого подмастерья настоящего ГЕНИЯ", - отметила телеведущая.

По ее словам, на фото "эфиопская женщина, видимо, с украинскими корнями".

"Вот чем я занимаюсь в свободное от работы время, жаль, что только пару раз в год", - отметила Тодоренко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, ''Орел и решка'', Регина Тодоренко, Регина Тодоренко рисует, Рисунки Регины Тодоренко, Хобби Регины Тодоренко.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

София Ротару снялась в семейной фотосессии Яркие банкноты с изображением королевы Елизаветы II в возрасте от 8 до 85 лет (Фото) Гай Ричи с женой посетили Киев

Последние новости

Грымчак: США и Франция готовы финансировать миротворческую миссию на Донбассе Беспорядки во Франции: 200 человек задержано Легендарный Роналдо прокомментировал уход Иньесты из "Барселоны"
Сегодня читают
01 Реал 2:2 Бавария обзор голов
02 Полуфиналист Лиги Европы отказался ехать на ЧМ в Россию
03 "Реал" - первый финалист Лиги чемпионов
04 Медики рассказали, почему вредно питаться в кафе и ресторанах
05 Американские ученые хотят "воскресить" мамонта
Новости сегодня
05:31 Очки виртуальной реальности от Facebook поступили в продажу
05:23 С 1 мая на столичном Подоле изменят схему проезда транспорта
05:18 В среду, в связи с ремонтом дорог, в Киеве ограничат движение
04:45 Прокачали свои тачки: Странный тюнинг от любителей выделиться из толпы (Фото)
04:05 Уморительные картинки для хорошего настроения
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Макрон пообещал наказать всех причастных к погромам на майских протестах
Макрон пообещал наказать всех причастных к погромам на майских протестах
Новости: Закрытие ядерного полигона в КНДР: ООН готова выступать в качестве наблюдателя
Закрытие ядерного полигона в КНДР: ООН готова выступать в качестве наблюдателя
Новости: Искусственный интеллект будет тренировать солдат США
Искусственный интеллект будет тренировать солдат США
Новости: Как живет богатая молодежь ЮАР (Фото)
Как живет богатая молодежь ЮАР (Фото)
Добавить комментарий
0