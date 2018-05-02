Организаторы Каннского фестиваля создадут горячую линию для жертв насилия

Представители киномероприятия уже начали переговоры с правительством Франции.

Министр Франции по гендерным вопросам Марлен Скиаппа уже заявила, что причиной этого стали многочисленные обвинения Харви Вайнштейна в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. По словам одной из жертв скандального продюсера, актрисы Азии Ардженто, она пострадала во время каннского фестиваля в 1997 году. Однако до волны заявлений не хотела признаваться, что является жертвой сексуального нападения Харви Вайнштейна.

"Мы начали партнерство с Каннского кинофестиваля для борьбы с сексуальными домогательствами. Одно из изнасилований, которые сделал Вайнштейн, произошло в Каннах, поэтому фестиваль не мог стоять в стороне",– рассказала Марлен Скиаппа.

Как известно, по меньшей мере 4 актрисы стали жертвами сексуального домогательства Харви Вайнштейна в Каннах.

"Мир изменился с тех пор, как произошел скандал с Вайнштейном. Он проснулся", – отметил креативный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо.

Напомним, Харви Вайнштейн - это американский кинопродюсер, который является фигурантом громкого секс-скандала. В октябре 2017 года американская газета The New York Times опубликовала разоблачительную статью о продюсере Харви Вайнштейне, в которой журналисты рассказали, как знаменитость добивался женщин, обещая им помочь в карьере.

После совершения преступления он платил своим жертвам за молчание. О домогательствах Харви Вайнштейна заявили более 50 звезд. Среди них – Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Роуз Макгоуэн, Сальма Хайек и другие.