Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 02.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Украина выходит из состава координационных органов СНГ
Порошенко: Украина выходит из состава координационных органов СНГ
Новости: Порошенко встретился с помощником госсекретаря США
Порошенко встретился с помощником госсекретаря США
Новости: Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)
Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легенды
Новости: Сегодня ночью в Украине выстоится парад планет
Сегодня ночью в Украине выстоится парад планет
X

Организаторы Каннского фестиваля создадут горячую линию для жертв насилия

Каннский фестиваль отреагировал на скандалы с Харви Вайнштейном
17:43 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: После секс-скандалов с Харви Вайнштейном представители Каннского фестиваля намерены создать горячую линию, которая будет работать во время фестиваля.

Представители киномероприятия уже начали переговоры с правительством Франции.  

Министр Франции по гендерным вопросам Марлен Скиаппа уже заявила, что причиной этого стали многочисленные обвинения Харви Вайнштейна в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. По словам одной из жертв скандального продюсера, актрисы Азии Ардженто, она пострадала во время каннского фестиваля в 1997 году. Однако до волны заявлений не хотела признаваться, что является жертвой сексуального нападения Харви Вайнштейна.

"Мы начали партнерство с Каннского кинофестиваля для борьбы с сексуальными домогательствами. Одно из изнасилований, которые сделал Вайнштейн, произошло в Каннах, поэтому фестиваль не мог стоять в стороне",– рассказала Марлен Скиаппа.

Как известно, по меньшей мере 4 актрисы стали жертвами сексуального домогательства Харви Вайнштейна в Каннах.

"Мир изменился с тех пор, как произошел скандал с Вайнштейном. Он проснулся", – отметил креативный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо.

Напомним, Харви Вайнштейн - это американский кинопродюсер, который является фигурантом громкого секс-скандала. В октябре 2017 года американская газета The New York Times опубликовала разоблачительную статью о продюсере Харви Вайнштейне, в которой журналисты рассказали, как знаменитость добивался женщин, обещая им помочь в карьере.

После совершения преступления он платил своим жертвам за молчание. О домогательствах Харви Вайнштейна заявили более 50 звезд. Среди них – Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Роуз Макгоуэн, Сальма Хайек и другие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Каннский фестиваль, Марлен Скиаппа, Харви Вайнштейн.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Регина Тодоренко удивила своим хобби Огромный успех: богатые люди из Швейцарии в Instagram (Фото) Настя Каменских нарвалась на критику из-за фотошопа

Последние новости

В Минсоцполитики подсчитали количество переселенцев из Крыма и Донбасса Виталий Кварцяный стал телеведущим Неординарные мужские прически, вызывающие дикий смех
Сегодня читают
01 Реал 2:2 Бавария обзор голов
02 Командующий ООС рассказал о Javelin в распоряжении ВСУ
03 Полуфиналист Лиги Европы отказался ехать на ЧМ в Россию
04 Реал - Бавария: обзор полуфинального матча Лиги чемпионов
05 "Реал" - первый финалист Лиги чемпионов
Новости сегодня
18:51 Самые необычные и малоизвестные места на планете Земля (Фото)
18:35 Футбол. "Черкасский Днепр" сенсационно обыграл лидера Первой лиги
18:32 Маникюр 2018: интересные идеи дизайна ногтей на каждый день (Фото)
18:31 Для тех, кто на диете: названы продукты, содержащие мало калорий
18:21 США увеличат финпомощь для кибербезопасности в Украине
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В штабе ООС пообещали жестко отвечать на провокации боевиков
В штабе ООС пообещали жестко отвечать на провокации боевиков
Новости: Цена на газ: Гройсман сделал прогноз для украинцев
Цена на газ: Гройсман сделал прогноз для украинцев
Новости: Гройсман о перспективах повышения "минималки"
Гройсман о повышении "минималки"
Новости: День рождения принцессы Шарлотты: интересные факты о маленькой принцессе
День рождения принцессы Шарлотты: интересные факты о маленькой принцессе
Добавить комментарий
0