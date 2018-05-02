Правдивые и печальные снимки, которые показывают иную жизнь города-мечты.

Правдивые и печальные снимки, которые показывают иную жизнь города-мечты. В этом ошеломляющем фотопроекте Сьюзан Стейн демонстрирует обитателей улиц лос-анджелесского района Скид Роу. Он пользуется дурной славой, поскольку здесь живет около 6 тысяч бездомных и наркоманов. Среди них, к примеру, Дорин, бывшая сотрудница пожарной охраны, подсевшая на крэк, и Джерри, на чьем лице жуткая травма, которую он получил во время аварии автобуса 10 лет назад.