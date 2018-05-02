Сегодня мы покажем вам тех, кто создал самые известные бренды современности.

Сегодня мы покажем вам тех, кто создал самые известные бренды современности. Крупные бренды, их лого, продукцию и даже слоганы знает практически каждый второй житель планеты. И зачастую, большинство знает имена и лица их создателей, поскольку настолько популярным личностям сложно оставаться в тени. Ведь создать целую трансконтинетальную империю может не всякий. Тем не менее, есть и такие, кто не любит греться в лучах славы и всенародной любви. Им хватает тех успехов, что приносит им их дело, а то, что их имя не написано на каждом биллборде, их не смущает. Пора отдать им должное и немного рассказать о великих людях.