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Дизайнер подала в суд на Сару Джессику Паркер

Сара Джессика Паркер
10:43 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Сара Джесика Паркер не выполнила условий контракта с одним из ювелирных брендов.

Саре Джессике Паркер предстоит ответить перед Фемидой за то, что, по мнению дизайнера Кэт Флоренс, актриса не выполнила обещаний, прописанных в ее контракте с ювелирным брендом Kat Florence.

Флоренс утверждает, что в октябре 2015 года она и Паркер подписали пятилетний договор о сотрудничестве. Оно, среди прочего, включало в себя продвижение бренда, разработку совместной коллекции, а также участие актрисы в открытии одного из ювелирных магазинов в Европе. Адвокаты Кэт сообщают, что через несколько месяцев после получения Сарой Джессико $7,5 млн та заявила, что делает паузу в договоренностях из-за плотного графика съемок сериала "Развод". В результате эксклюзивная коллекция Паркер так и не увидела свет, а бутик в Лондоне пришлось закрыть.

Иск уже прокомментировали представители актрисы. Они утверждают, что после подписания основного договора появилось дополнительное соглашение с пунктами, которые ранее не обсуждались. Среди них, например, 50 упоминаний бренда на официальной странице Сары Джессики Паркер в Instagram, 24 мероприятия за год, на которых актриса должна была появиться в украшениях Kat Florence, и 12 упоминаний марки во время интервью с известными модными изданиями.

"Кэт Флоренс сама расторгла контракт. Она отказалась компенсировать ущерб нашей клиентке за невыполнение договорных обязательств и продолжает использовать имидж Сары Джессики Паркер в рекламных кампаниях", - заявили представители Паркер.

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