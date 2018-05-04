Британская певица Дуа Липа выступит в Киеве

Об этом стало известно из проморолика, выпущенного официальной страницей Лиги чемпионов в Facebook.

Несмотря на то, что официально УЕФА планирует объявить звезду, которая споет перед матчем, во вторник, 8 мая. Однако, из ролика стало понятно, что открывать финал будет Дуа Липа.

Отметим, 22-летняя певица родилась в Великобритании, но имеет албанские корни. В 2015 году она записала свой первый альбом и с тех пор успешно гастролирует по миру. Самый известный ее клип на песню New Rules собрал более миллиарда просмотров на YouTube.

Напомним, финал самого престижного футбольного турнира Европы в 2018-м году пройдет в Украине 26 мая, на стадионе "Олимпийский" в Киеве.