https://telegraf.com.ua/files/2018/05/2017Music_The_popular_British_singer_Dua_Lipa_116717__1-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4043869-britanskaya-pevitsa-dua-lipa-vyistupit-v-kieve.html
Британская певица Дуа Липа выступит в Киеве
Новости шоу бизнеса: Британская певица Дуа Липа выступит перед финалом Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве.
Об этом стало известно из проморолика, выпущенного официальной страницей Лиги чемпионов в Facebook.
Несмотря на то, что официально УЕФА планирует объявить звезду, которая споет перед матчем, во вторник, 8 мая. Однако, из ролика стало понятно, что открывать финал будет Дуа Липа.
Отметим, 22-летняя певица родилась в Великобритании, но имеет албанские корни. В 2015 году она записала свой первый альбом и с тех пор успешно гастролирует по миру. Самый известный ее клип на песню New Rules собрал более миллиарда просмотров на YouTube.
Украинские фанаты рискуют не увидеть Лигу чемпионов в следующем сезоне
Напомним, финал самого престижного футбольного турнира Европы в 2018-м году пройдет в Украине 26 мая, на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
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