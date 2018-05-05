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Анна Курникова поделилась первым снимком в положении

Анна Курникова
09:08 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Спортсменка Анна Курникова беременна от Энрике Иглесиаса.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас в декабре 2017 года стали родителями. У них родилась двойня, что стало большой неожиданностью для всех.

Только после рождения своих детей Анна Курникова опубликовала фото, где она беременна. Спортсменка показала фото, где она на 37-й недели беременности.

Большинство подписчиков обратили внимание не только на животик Анны Курниковой, но и на кольцо на ее безымянном пальце.

Как известно, пара просто встречается и свадьбы у Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса не было. Хотя от этой пары можно ожидать всего - беременность им же удалось скрыть.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Анна Курникова, Беременная Анна Курникова, Энрике Иглесиас.
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